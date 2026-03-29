Выставку московского живописца открыли в Серпухове

28 марта в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея открылась выставка московского живописца Ильи Даньшина. Экспозиция «Гравитация» будет доступна для посетителей до 26 апреля.

Илья Даньшин — член Московского Союза Художников, Международной Федерации Художников ЮНЕСКО, а также итальянской Ассоциации Культуры L’Angelo и Международного Художественного Фонда. Он лауреат всероссийского конкурса имени Попкова в номинации «Пейзаж» и обладатель первой премии международного проекта «Ангел» в римском музее Castel Sant’Angelo.

Выставка открылась в дни, когда в правом крыле музея экспонируется проект «Импрессионизм с русской душой». Заведующий редакционно-издательским отделом музея Мария Трошина отмечает созвучие творчества Даньшина с наследием выдающихся русских художников.

«Образы Даньшина всегда в основе своей земные, узнаваемые, но магия его творчества создает „иное“ состояние реальности — вневременное, метафизическое», — комментирует Мария Трошина.

Художник работает на стыке реализма, импрессионизма и концептуального искусства. В его полотнах оживает архитектура старых московских переулков, подмосковные пейзажи и философские абстракции.

Произведения мастера находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Министерства культуры России, музея-усадьбы Поленова и многих других музеях, а также в частных собраниях по всему миру.