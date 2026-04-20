Выставку монет и банкнот открыли в Верейском музее в Наро-Фоминском округе

Экспозиция «Свидетели эпохи», представленная в Верейском историко-краеведческом музее, рассказывает об эволюции денег за шесть столетий. На нумизматической выставке можно увидеть монеты и бумажные банкноты разных периодов.

Самый ранний экспонат — монета XIV века из коллекции Верейского музея. Находка была сделана во время раскопок городища в 2021–2023 годах. В экспозиции представлены чешуйки, полушки, копейки, червонцы, ассигнации, кредитные билеты. Огромные купюры соседствуют с крошечными, размером не больше почтовой марки. На банкнотах — портреты вождей и простых людей: шахтеров, красноармейцев, летчиков. У каждой эпохи были свои «маркеры». Завершает историческую линию коллекция банкнот 1947 года.

Каждый предмет хранит следы своего времени и напоминает о жизни людей разных эпох. Выставка будет интересна всем, кто увлекается историей и нумизматикой, ее можно посетить до 9 мая.