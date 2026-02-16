Выставку «Мой акварельный мир» открыли в Лыткарине

Творческая биография Александры Фоминой связана с российскими просторами. Свой путь она начинала в Калужской области, где в 2021 году в музее-заповеднике «Полотняный Завод» представила свою первую персональную выставку «Муза моего арбуза». Сегодня Александра — признанный мастер: с 2022 года она состоит в Союзе акварелистов России, а с 2024-го — в Ассоциации художников-пленэристов.

«Художница работает с натуры, „укрощая“ капризную технику акварели. Используя ее природную текучесть и прозрачность, Александра передает едва уловимые состояния природы: утренний туман, дрожание горячего воздуха или косые лучи заходящего солнца. Особый магнит для посетителей — серия „Метро в открытках“. В этих небольших, но филигранно исполненных работах привычное городское пространство теряет свою будничную суету», — сообщили организаторы.

Московское метро здесь предстает величественным, напоминая о том, что искусство можно найти даже в ежедневном маршруте на работу. Окунуться в «Акварельный мир» Александры Фоминой жители и гости города смогут до 10 мая.