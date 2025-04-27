Выставку моделей самолетов открыли в Химках

К 60-летию со дня выхода военного фильма «Вызываем огонь на себя» в Химках открыли выставку авиамоделей «Самолеты Победы». Экспонаты сделали воспитанники спортивных школ города.

В выставке принимают участие две спортшколы Химок: «Интеграл» и «Виктория». Модели самолетов ученики создают для участия в московских и областных конкурсах. Ежедневно экскурсоводы подробно рассказывают о каждом воздушном судне, представленном на выставке: его истории, назначении, технических особенностях.

Так, Кирилл Жуков за два месяца собрал модель советского одномоторного истребителя Ла-5. Юноша посещает секцию авиамодельного спорта.

«Собирать было нетрудно, для этого нужны хорошие материалы, ну и хорошие руки», — рассказал участник выставки Кирилл Жуков.

Внутри воздушного судна находится система кордов и тросы. Они соединяются с ручкой управления, которая вместе с мотором запускает самолет в воздух.

«Мы толкаем модель, она взлетает. Сам пилот управляет ручкой и самолетом», — пояснил Кирилл Жуков.