Выставку моделей самолетов открыли в Химках
К 60-летию со дня выхода военного фильма «Вызываем огонь на себя» в Химках открыли выставку авиамоделей «Самолеты Победы». Экспонаты сделали воспитанники спортивных школ города.
В выставке принимают участие две спортшколы Химок: «Интеграл» и «Виктория». Модели самолетов ученики создают для участия в московских и областных конкурсах. Ежедневно экскурсоводы подробно рассказывают о каждом воздушном судне, представленном на выставке: его истории, назначении, технических особенностях.
Так, Кирилл Жуков за два месяца собрал модель советского одномоторного истребителя Ла-5. Юноша посещает секцию авиамодельного спорта.
«Собирать было нетрудно, для этого нужны хорошие материалы, ну и хорошие руки», — рассказал участник выставки Кирилл Жуков.
Внутри воздушного судна находится система кордов и тросы. Они соединяются с ручкой управления, которая вместе с мотором запускает самолет в воздух.
«Мы толкаем модель, она взлетает. Сам пилот управляет ручкой и самолетом», — пояснил Кирилл Жуков.
Как рассказал тренер по авиамодельному спорту Дмитрий Матиевский, модели собирают строго по чертежам, где все детали должны напоминать настоящий самолет.
«Его также красят. Внешний вид самолета должен соответствует машинам того времени, когда они летали», — добавил педагог.