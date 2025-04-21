Выставку моделей самолетов откроют в Химках 24 апреля

Каждый экспонат имеет свою историю. В рамках выставки специалисты подробно расскажут о конструкции самолетов, их назначении и этапах создания. Открытие экспозиции состоится 24 апреля в 16:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2 А. Вход для всех желающих — свободный.

Выставочный центр «Артишок» в Химках давно зарекомендовал себя как популярная площадка для культурных и просветительских мероприятий. Здесь регулярно проходят мастер-классы, лекции, интерактивные выставки, творческие встречи и кинопоказы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.