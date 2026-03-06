Выставку «Мир женщин» открыли в Химках

Его участницы уже десять лет продвигают предпринимательские идеи и представляют округ на международной арене.

«Клуб объединяет талантливых, успешных, целеустремленных химчанок, которые под руководством Екатерины Борисовой принимают участие в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях», — отметила глава городского округа Инна Федотова.

Выставка превратилась в пространство для общения, новых контактов и обмена идеями. Гости обсудили перспективы: расширение партнерств, поддержку проектов и развитие женских инициатив.

Заместитель министра инвестиций, науки и промышленности Кирилл Жигарев, президент Торгово-промышленной палаты Подмосковья Лина Орлова, лидер Движения общественной поддержки Томашов, депутат Инна Монастырская и другие уважаемые гости присутствовали на открытии.

Проект этом году выделился экспозицией авторских сувениров от женщин-предпринимательниц. Она была открыта всего один вечер, но сразу приковала взгляды посетителей. Экспозицию можно посетить в выставочном комплексе «Артишок».