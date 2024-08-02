Выставка художников к 85-летию Химок началась в музее «Артишок»

Выставка картин художников из Химок «Взгляд истории в искусстве» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Торжественное мероприятие приурочили к 85-летию округа.

Жителям представили 20 полотен местных живописцев из числа участников клуба «Активное долголетие». Картины написаны маслом на холсте и гуашью на бумаге. На них изображены гордские пейзажи и бытовые сцены.

«Такие выставки невероятно важны для нашего города. Они не только позволяют жителям Химок познакомиться с творчеством своих земляков, но и дают возможность самим художникам поделиться видением истории и красоты родного края», — рассказала химкинский депутат Инна Монастырская.

Каждый желающий бесплатно может посетить выставку до 22 сентября. «Артишок» работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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