Выставку местного художника Алексея Раскина открыли в Зарайске

Торжественное открытие экспозиции «Родная земля» прошло в Бахрушинском театральном музее в Зарайске. Выставка посвящена творчеству местного художника, члену творческого союза художников России «Московиты».

Поздравила Алексея Раскина с открытием и предстоящим юбилеем директор Детской школы искусств имент А. С. Голубкиной, член «Боевого братства» Олеся Масакова. Также на церемонии с музыкальными номерами выступили артисты народного коллектива ансамбля «Гудьба».

«Благодарим Алексея Михайловича за такой уникальный подарок для жителей и гостей нашего города», — сказала Олеся Масакова.

Посетители смогут увидеть картины выставки «Родная земля» до 12 сентября. Все работы посвящены атмосфере родной земли автора художественных произведений.