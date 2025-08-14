Выставку местного художника Алексея Раскина открыли в Зарайске

Торжественное открытие экспозиции «Родная земля» прошло в Бахрушинском театральном музее в Зарайске. Выставка посвящена творчеству местного художника, члену творческого союза художников России «Московиты».
Поздравила Алексея Раскина с открытием и предстоящим юбилеем директор Детской школы искусств имент А. С. Голубкиной, член «Боевого братства» Олеся Масакова. Также на церемонии с музыкальными номерами выступили артисты народного коллектива ансамбля «Гудьба».
«Благодарим Алексея Михайловича за такой уникальный подарок для жителей и гостей нашего города», — сказала Олеся Масакова.
Посетители смогут увидеть картины выставки «Родная земля» до 12 сентября. Все работы посвящены атмосфере родной земли автора художественных произведений.
