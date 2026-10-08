Выставку мастерской Алексея Шилова открыли в Химках

Экспозиция «От линии к форме» открыта для посещения в выставочном комплексе «Артишок». Она раскрывает творческий путь художника.

Выставка дает редкий взгляд «за кулисы» художественного оформления городов. Экспозиция выстроена как маршрут по этапам создания монументальной росписи — от первого наброска до финального результата на стене.

Центральное место отведено технике сграффито: резьбе по сырой штукатурке с последующей закраской силикатной краской. Гости могут увидеть не только готовые фрагменты, но и эскизы, скульптурные работы, макеты, а также визуализации уже реализованных проектов.

На вернисаже автор лично пообщался с посетителями и рассказал о концепции выставки. Праздничное настроение поддержали творческие коллективы округа — их выступления дополнили открытие концертной программой.

По словам Алексея Шилова, экспозиция — это еще и рассказ о городах Подмосковья, их истории и культурном наследии, а также отражение эволюции подхода его мастерской. Работы команды художника украшают общественные пространства в Химках, Звенигороде, Сергиевом Посаде, Красногорске, Ступине, Мытищах и других городах региона.

Отдельный акцент выставки — проекты в химкинских школах в рамках программы «Моя школа. Моя история». В трех учебных заведениях реализованы масштабные росписи. Так, в школе № 8 на всех пяти этажах появились композиции в технике сграффито на космическую тему: сюжеты объединяют литературу, искусство, космонавтику и память о защитниках Москвы.

Посетить выставку можно до 2 ноября на территории парка Толстого.