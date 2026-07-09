Более 17 тысяч человек посетили выставку «Левитан и Чехов» в «Мелихове»

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» открылась выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», которая изначально должна была завершиться раньше. Однако высокий интерес аудитории к творчеству великих мастеров и формату диалога между живописью и литературой позволил музею продлить выставочный проект до 5 июля.

Экспозиция была открыта 17 декабря 2025 года в новом камерном выставочном пространстве музея-заповедника. За время работы выставку посетили 17,5 тысячи гостей, из которых 3,1 тысячи — дети и студенты.

Основу выставки составила идея сопоставления творческих методов двух мастеров пейзажа: Исаака Левитана в живописи и Антона Чехова в литературе. На выставке были представлены 24 подлинных этюда из собраний музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», музея-заповедника В. Д. Поленова и частной коллекции А. Н. Жилина. Эти работы были выставлены рядом с описаниями природы из литературных произведений русского классика.

Такое сопоставление позволило зрителям увидеть сходство мотивов и образов, художественных стилей и принципов изображения природы у Чехова и Левитана. В рамках выставки прошло порядка 250 экскурсий, в том числе специальная экскурсия для юных посетителей «Левитан для детей: путешествие в пейзаж». Также был проведен мастер-класс по тональной живописи с выпускником Российской академии живописи, ваяния и зодчества, призером Дельфийских игр А. Чубаковым.