Выставку копий картин открыли в Орехово-Зуеве

В холле Ликино-Дулевского краеведческого музея развернулась необычная экспозиция. Восемь полотен, написанных маслом, приглашают зрителя в путешествие по залам Третьяковской галереи и частным собраниям.

Здесь и «Портрет Марии Лопухиной» Владимира Боровиковского, и образы Ильи Репина, и пейзажи Юлия Клевера. Автор этих мастерских копий — местный житель, ветеран Ликинского автобусного завода Виктор Демкин. Виктору Демкину сейчас 84 года, и его путь к искусству начался более семи десятилетий назад. Свой первый рисунок он создал в восьмилетнем возрасте под впечатлением от увиденного в сельском клубе Рязанской области портрета красногвардейца.

«Образ всадника на фоне таинственного лунного пейзажа настолько поразил воображение ребенка, что определил его страсть на всю жизнь. Несмотря на явный талант, путь Виктора к профессиональному обучению не был прямым. После школы он окончил сельскохозяйственный техникум и три года работал агрономом. Но тяга к прекрасному победила: в 25 лет он поступил в Московский народный университет искусств. Педагоги сразу оценили уровень абитуриента — его работы принимали „на ура“, отмечая редкое сочетание таланта и дисциплины», — отметили специалисты.

Выставка проходит в Ликино-Дулеве, на улице Советская, дом № 34, ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход свободный.