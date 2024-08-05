Выставку копий известных картин мира открыли в Воскресенске

Помощник депутата Московской областной Думы Дмитрий Хуртов организовал в Воскресенске выставку копий известных картин мира. Открыли ее в доме культуры «Химик». В экспозиции представлены копии «Крика» Эдварда Мунка, «Игроков в карты» Поля Сезанна, «Дора Маар с кошкой» Пабло Пикассо и другие.

Много лет помощник депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой и председатель молодежного парламента при городском округе Воскресенск Дмитрий Хуртов увлекается живописью. Недавно он стал писать копии известных картин.

«Мы реализовываем эту выставку на территории Московской области. Я знаю, что есть организаторы, которые делают, что-то подобное, но они распечатывают холсты. Здесь была задумка сделать это руками мастеров. Здесь не только мои картины представлены, но и моей коллеги Натальи», — рассказал автор частной коллекции Дмитрий Хуртов.

На открытие выставки в доме культуры «Химик» пришли коллеги художника, почетные гости, представители сферы культуры и жители округа. Екатерина Лобышева вручила Дмитрию благодарственное письмо от Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, отметив его важную роль в формировании государственной и молодежной политики округа.

«Любой молодой человек, который сейчас увидит эту коллекцию, возможно захочет попробовать свои силы, и интересно, сколько ребят смогут присоединиться к вашей выставке и потом создать более объемную и насыщенную. Посмотрим, это только начало и самое главное оно сделано сейчас», — сказала депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.