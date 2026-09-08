Выставку-конкурс живописи открыли в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках 6 сентября открылась выставка-конкурс «Взгляд художника». Более 20 авторов представили свыше 60 работ в разных направлениях и техниках.

Участники соревнуются в трех номинациях: городской пейзаж, городской портрет и свободная тема. Посетители увидят, как живописцы передают атмосферу и облик Химок, превращая узнаваемые городские сюжеты в авторские художественные высказывания.

Отборочный этап прошел в августе. Выставка будет открыта до 27 сентября. Гости могут отдать свой голос за понравившиеся произведения онлайн или в выставочных залах. Параллельно победителей определит профессиональное жюри. Итоги конкурса подведут 27 сентября в 16:00.

«Искусство обладает уникальным свойством стирать границы и объединять людей. Эта выставка — прекрасный пример настоящей творческой синергии. Подобные инициативы делают культурную жизнь Химок по-настоящему живой, современной и насыщенной», — поделилась депутат Инна Монастырская.

Организаторами выступили выставочный комплекс «Артишок», интернет-сообщество «Типичные Химки» и галерея «Nikson». Проект призван поддерживать местных художников, привлекать внимание к культурной жизни города и способствовать развитию творческой среды.