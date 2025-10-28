Выставку-конкурс детского рисунка открыли в Жуковском
Торжественное открытие экспозиции «Жуковское притяжение» состоялось 25 октября. В этот раз конкурс посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому юные художники вдохновлялись историческими событиями и подвигами героев.
В этом году в выставке принимают участие 30 школ искусств и художественных школ. На суд жюри юные художники в возрасте от 10 до 18 лет представили более 400 работ. На картинах изображены важные даты истории России, начиная с Северной войны и заканчивая специальной военной операцией. Ребята рисовали портреты героев, работу полевых госпиталей, жизнь тыла, подвиг фронта.
«Приятно, что эта серьезная тема отражена в работах очень искренне, патриотично и, самое главное, ярко. И действительно хочется рассматривать каждую работу, потому что не верится, что некоторые работы делали дети», — отметила директор детской школы искусств Елена Меденцева.
Воспитанник Жуковской детской школы искусств № 1 Петр Стародубцев написал портрет легендарной летчицы Валентины Гризодубовой. В годы Великой Отечественной войны она в одиночку, управляя тяжелым «Ли-2», совершила около 200 боевых вылетов, большинство из них были ночными, с опаснейшими посадками на партизанских аэродромных площадках. Из вражеского тыла Валентина эвакуировала около 4 тысяч детей. В честь нее названа одна из улиц Жуковского.
В экспозиции представлены разнообразные техники и стили, которые ребята изучали на занятиях и смогли грамотно применить.
«В работе каждого ребенка можно увидеть страницу нашей истории, историю нашей Родины. Это очень знаковое и значимое событие, потому что выразить и помнить историю можно не только в книгах и в фотографиях, но и в работе каждого из наших детей», — отметила заместитель главы Жуковского Ольга Алферова.
Итоги конкурса будут подведены 16 ноября. Все это время во Дворце культуры будет работать выставка. Увидеть работы художников можно ежедневно с 12 до 18 часов.