Выставку-конкурс детского рисунка открыли в Жуковском

Торжественное открытие экспозиции «Жуковское притяжение» состоялось 25 октября. В этот раз конкурс посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому юные художники вдохновлялись историческими событиями и подвигами героев.

В этом году в выставке принимают участие 30 школ искусств и художественных школ. На суд жюри юные художники в возрасте от 10 до 18 лет представили более 400 работ. На картинах изображены важные даты истории России, начиная с Северной войны и заканчивая специальной военной операцией. Ребята рисовали портреты героев, работу полевых госпиталей, жизнь тыла, подвиг фронта.

«Приятно, что эта серьезная тема отражена в работах очень искренне, патриотично и, самое главное, ярко. И действительно хочется рассматривать каждую работу, потому что не верится, что некоторые работы делали дети», — отметила директор детской школы искусств Елена Меденцева.