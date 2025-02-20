Выставку ко Дню защитника Отечества открыли в художественной галерее Лобни

В Художественной галерее Лобни в преддверии Дня защитника Отечества открылась выставка современного российского художника-импрессиониста Наима Ламидова. Работы посвящены событиям в Донбассе.

Картины на выставке «Донбасс, мы с тобой» призывают посетителей задуматься, ощутить атмосферу единства и патриотизма, вспомнить историю России и проследить ее связь с текущими событиями.

«Основное внимание в его работах уделяется героизации русского воина-освободителя, что символизирует мужество и самоотверженность защитников Родины», — подчеркнул директор галереи Константин Буйко.

В экспозиции также представлены пейзажи.

Наим Ламидов 23 февраля проведет в рамках выставки творческую сессию.