Выставку ко Дню защитника Отечества открыли в художественной галерее Лобни
В Художественной галерее Лобни в преддверии Дня защитника Отечества открылась выставка современного российского художника-импрессиониста Наима Ламидова. Работы посвящены событиям в Донбассе.
Картины на выставке «Донбасс, мы с тобой» призывают посетителей задуматься, ощутить атмосферу единства и патриотизма, вспомнить историю России и проследить ее связь с текущими событиями.
«Основное внимание в его работах уделяется героизации русского воина-освободителя, что символизирует мужество и самоотверженность защитников Родины», — подчеркнул директор галереи Константин Буйко.
В экспозиции также представлены пейзажи.
Наим Ламидов 23 февраля проведет в рамках выставки творческую сессию.