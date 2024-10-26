Выставку ко Дню русской набойки открыли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде провели фестиваль ко Дню русской набойки. В его рамках открыли выставку и организовали экскурсию на производство всемирно известных платков.

Поучаствовали в мероприятиях работники музеев, искусствоведы, коллекционеры и художники-дизайнеры. Они побывали на «Павловопосадской платочной мануфактуре» и открытии выставки «Полюбил я синий цвет…» в музее истории русского платка и шали.

На экскурсии участникам рассказали об истории платков и шалей. Показали, как и где изготавливают ежегодно более 1000 видов шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон.

Посетители выставки увидели коллекцию мастера по кубовой набойке Веры Голубевой. А руководитель студии традиционного костюма «Русские начала» Татьяна Валькова представила проект «Шенкурский венец».

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