Выставку ко дню рождения Юрия Гагарина открыли в библиотеке в Воскресенске

Экспозиция под названием «Звездный сын планеты Земля» начала работу в Воскресенской городской библиотеке № 3. Выставку посвятили первому в истории человеку, совершившему полет в космос.

Сотрудники библиотеки познакомили школьников с биографией летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, кавалера высших знаков отличия ряда государств, почетного гражданина многих российских и зарубежных городов. Ребята узнали, каким целеустремленным был Юрий Гагарин в осуществлении своей мечты.

Гагарин стал первым в истории человеком, увидевшим нашу планету из космоса. Его полет оказался мощнейшим стимулом для развития науки и технологий, особенно в области космонавтики. Именно советский космонавт стал первым посланником человечества в космосе, проложив дорогу для будущих поколений исследователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.