Выставку ко Дню Победы над Японией открыли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная Дню Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Экспозиция рассказывает о Маньчжурской стратегической операции и Южно-Сахалинской наступательной операции августа 1945 года, а также представляет уникальные находки поисковиков с Сахалина.

Выставка знакомит посетителей с ключевыми событиями заключительного этапа Второй мировой войны — от стремительных ударов Красной армии на территории Маньчжурии, Кореи и Южного Сахалина до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Особый интерес у первых посетителей вызвали экспонаты, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций на Сахалине.

Директор музея Федор Пущин, являющийся поисковиком, проводит экскурсии, дополняя рассказ интересными фактами о каждом экспонате, нравах и обычаях Императорской армии Японии. Центральное место в экспозиции занимает японский сержантский меч Син-гунто с символикой самурайских традиций. Среди других экспонатов — церемониальная и наградная фарфоровая посуда с иероглифами, исторические фотографии и японский армейский котелок, ставший прообразом подобных изделий во многих армиях мира.

Выставка будет работать до конца сентября. Возрастная категория: 6+.