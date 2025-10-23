Выставку ко Дню народного единства открыли в комплексе «Артишок» в Химках

Ко Дню народного единства в выставочном комплексе «Артишок» открыли выставку «Ткань единства: нити общей судьбы», где центральной композицией стал триколор, собранный из нитей. Символический объект подчеркивает непрерывную связь эпох и культурное многообразие страны.

Экспозиция состоит из панно с изречениями великих соотечественников и творческих работ юных жителей Химок.

«Приглашаю всех жителей Химок и гостей города посетить выставку. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре нашего многонационального государства, почувствовать силу народного единства и сохранить традиции для будущих поколений», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

В том же комплексе можно ознакомиться с фотовыставкой «Сила традиций: народы России». В нее вошли 30 снимков из разных уголков страны, созданных победителями всероссийских конкурсов, которые организует Центр культуры народов России имени В. Д. Поленова.

Посетить выставки можно со среды по воскресенье включительно с 10:00 до 18:00. Комплекс расположен в парке Толстого по адресу: Ленинский проспект, 2а.