Выставку ко Дню космонавтики открыли в Химках

Тематическую экспозицию «Главные! Города, предприятия, люди» представили в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Ее открытие приурочили ко Дню космонавтики.

Посетители могут ознакомиться с экспонатами из истории развития российской ракетно-космической отрасли. Организатором выставки стал Мемориальный музей космонавтики.

Здесь можно увидеть порядка 30 фотокомпозиций. Они рассказывают о разработке первых баллистических и стратегических ракет, межконтинентальной ракеты Р-7. Именно она стала основой для «Спутника», «Востока», «Восхода» и серии «Союз».

Также в экспозиции есть архивные материалы, связанные с учеными, исследовавшими космос, и профильными предприятиями, которые внесли вклад в развитие аэрокосмической промышленности страны.

Выставка будет работать до 1 июня. Посетить ее могут все желающие без возрастных ограничений.