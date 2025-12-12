Выставку ко Дню художника открыли в Орехово-Зуеве

В фойе Демиховского дворца культуры открылась выставка картин, организованная творческой студией «СоВа». На выставке представлены около 80 художественных произведений, созданных учениками из Демиховской и Орехово-Зуевской студий.

По словам организаторов, уникальность данной выставки заключается в том, что здесь можно увидеть работы не только юных талантов, но и участников проекта «Активное долголетие».

Руководитель художественной студии «СоВа» при «ДК на площади Пушкина» Татьяна Карандасова отметила, что выбор лучших работ оказался непростой задачей.

«На выставке представлены как профессионально выполненные картины, так и яркие детские рисунки, которые придают экспозиции особое очарование», — сообщила Татьяна Карандасова

Также она подчеркнула, что современные дети сталкиваются с трудностями в концентрации внимания и часто предпочитают получать быстрые результаты вместо того, чтобы погружаться в длительный процесс творчества. Однако упорный труд и терпение помогают достигать значительных успехов в искусстве. Некоторые из представленных картин создавались художниками в течение нескольких месяцев. Работы выполнены в различных техниках: от масла и акрила до карандашей, гуаши и маркеров.