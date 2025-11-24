Выставку ко Дню Героев Отечества открыли в Зарайске

В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечают 9 декабря, в Зарайске прошло торжественное мероприятие. Детская школа искусств имени Голубкиной стала площадкой для события, объединившего в себе культурную программу и церемонию признания заслуг местных жителей, активно участвующих в поддержке защитников Родины.

«Праздник призван не только бережно хранить память о героическом прошлом наших предков, отдавших жизни за свободу и независимость Отчизны, но и выразить искреннюю дань уважения ныне живущим героям», — сообщили организаторы.

Кульминацией вечера стало открытие художественной экспозиции под названием «Дорогами Великой Победы». Эта выставка представляет публике работы художников из Донецкой и Луганской Народных Республик, предлагая посетителям взглянуть на героическую историю и современные вызовы.