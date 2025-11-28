Выставку книжных иллюстраций открыли в картинной галерее в Коломне

С 26 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начала работу выставка «Герои книг. Пешком, верхом, под парусами». На ней представлены книжные иллюстрации, работы члена Союза художников России Юрия Богачева.

В экспозиции представлены оригиналы художественных иллюстраций к произведениям русской и зарубежной приключенческой литературы: «Слово о Полку Игореве», «Плутония» Обручева, «Необычайные приключения Кукши из Домовичей» Вронского, «Двадцать дней без войны» и «Донские рассказы» Шолохова; «Дон Кихот» Сервантеса, «Робинзон Крузо» Дефо, «Всадник без головы» и «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида; «Вождь краснокожих» О. Генри, «Остров сокровищ» Стивенсона и другие.

«Индивидуальный узнаваемый стиль Юрия Богачева отличают динамичная композиция, эмоциональность и острохарактерный рисунок. Художник убежден, что рисовать для детей нужно так же, как для взрослых, поэтому, создавая иллюстрации, Юрий Николаевич доверяет воображению, фантазии, наблюдательности и природному визуальному вкусу ребенка», — рассказали в «Доме Озерова».

Юрий Богачев — член Союза художников России, Союза журналистов России, правления МООСХ, председатель секции графики МООСХ, член Общественного совета по детской книге России при Российском фонде культуры. Работает в книжной и станковой графике, оформил и проиллюстрировал более 70 книг.