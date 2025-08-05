Выставку книг о спортсменах открыли в Лыткарине

В преддверии Дня физкультурника, который ежегодно отмечается 9 августа, Центральная библиотека Лыткарина подготовила для своих читателей тематическую книжную выставку под названием «Спорт и характер». По словам организаторов, эта экспозиция призвана напомнить о важности физической культуры и спорта в жизни каждого человека, а также познакомить с историями известных спортсменов и тренеров.

Выставка «Спорт и характер» предлагает широкий выбор литературы, посвященной самым популярным видам спорта, среди которых: художественная гимнастика, велоспорт, плавание, бег, футбол, волейбол, настольный и большой теннис.

«Страницы расскажут о выдающихся спортсменах и тренерах, об их ярких победах и горьких поражениях, о внутренней борьбе, силе воли, настойчивости и целеустремленности, которые формируют не только спортивный характер, но и помогают за пределами спортивного поля», — добавили организаторы.