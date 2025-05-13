Выставку керамики открыли в мануфактуре «Кружечный двор» в Коломне

Целую неделю семь мастеров создавали работы под руководством профессионалов мануфактуры «Кружечный двор» в Коломне. Итогом стала выставка необычной керамики.
Участники проекта жили и трудились в творческой мастерской мануфактуры. Мастера знакомились с историей и культурой города, посещали экскурсии и музеи. Участники самостоятельно выбирали материалы, а также техники, в которых будут создавать экспонаты будущей выставки. Мастера выполнили творческие работы, выразив свое уникальное видение Коломны. Каждый из них использовал разные направления декоративно-прикладного искусства: от традиционных гончарных предметов до уникальных гипсовых форм и живописных декоративных композиций. Итогом работы стала выставка уникальной керамики.
Жителей и гостей Коломны приглашают посмотреть экспозицию, которую открыли по адресу: улица Водовозная, дом № 8. Вход для всех желающих бесплатный, возрастное ограничение 0+
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