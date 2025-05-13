Выставку керамики открыли в мануфактуре «Кружечный двор» в Коломне

Участники проекта жили и трудились в творческой мастерской мануфактуры. Мастера знакомились с историей и культурой города, посещали экскурсии и музеи. Участники самостоятельно выбирали материалы, а также техники, в которых будут создавать экспонаты будущей выставки. Мастера выполнили творческие работы, выразив свое уникальное видение Коломны. Каждый из них использовал разные направления декоративно-прикладного искусства: от традиционных гончарных предметов до уникальных гипсовых форм и живописных декоративных композиций. Итогом работы стала выставка уникальной керамики.

Жителей и гостей Коломны приглашают посмотреть экспозицию, которую открыли по адресу: улица Водовозная, дом № 8. Вход для всех желающих бесплатный, возрастное ограничение 0+