Выставку керамических изделий «Русская, звонкая Гжель» открыли в Красногорске

В клубе «Мечта» в Красногорске открылась выставка керамических изделий «Русская, звонкая Гжель». Экспонаты представили коллекционеры Елена Сечкарева, Любовь Смоленская и Виктория Строминова.

Посетители увидят гжельскую посуду XIX–XX веков: расписные чайные заварники, тарелки с цветочными орнаментами, вазочки, кружки, шкатулки, фигурки животных. На выставке также представили серию «Знаки зодиака», в которой астрологические символы выполнены в традиционной сине-белой гамме. Фигурки девушки и Нептуна удивят посетителей экспозиции красотой и утонченностью.

Выставка помогает популяризировать гжельское искусство и знакомит молодежь с русскими народными промыслами.

Посмотреть экспозицию можно по адресу: поселок городского типа Нахабино, улица Чкалова, дом № 7.

Вход для всех свободный, возрастное ограничение 0+