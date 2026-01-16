Выставку картины Елены Трушниковой открыли в Одинцове

Экспозиция под названием «Верность традиции» располагается в историко-краеведческом музее Одинцовского городского округа. Здесь представлены работы разных лет и различных жанров.

Художница пишет в классической манере, что привычнее и проще для восприятия. Она владеет разными техниками, но большинство работ, представленных на выставке, выполнены акварелью. Автор это предпочтение объясняет тем, что акварель — самый удобный в любых в походных условиях вариант. Каждая ее творческая работа связана с какими-то личными событиями или воспоминаниями, и сюжеты картин трогают искренностью эмоций и переживаний.

Елена Трушникова преподает и заведует отделением изобразительного искусства в одинцовской школе искусств «Классика». Она заслуженный работник культуры и член Союза художников Подмосковья. С детьми педагог работает более 20 лет.