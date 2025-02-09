Выставку картин «Времена года» открыли в клубе «Активное долголетие» в Химках

Торжественное открытие выставки члена Союза художников Московской области Валерия Евсеева состоялось в Химках. Его провели в формате литературных чтений.

В экспозиции можно увидеть картины, связанные с разными временами года. На открытии гости прочли отрывки тематических произведений.

«На картинах изображены пейзажи, многообразие красоты природы нашей страны, символические особенности каждого времени года», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Также поддержку автору выставки оказали члены клуба «Активное долголетие» и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Подобные выставки — это прекрасная возможность прикоснуться к искусству. Смотря на картину можно для себя определить много вещей, задуматься, что именно здесь хотел изобразить автор», — сказала Ольга Игнатьева.

Увидеть экспозицию могут все желающие. Выставка будет работать до 20 февраля.