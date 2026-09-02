Выставку картин воспитанников детской школы искусств открыли в Одинцове

Юные художники через свои картины расскажут об истории и культурном наследии Одинцовской земли. В экспозиции можно будет увидеть старинные храмы Звенигорода, дворянские усадьбы Васильевское, Захарово и Мейендорф. Отдельные работы посвящены известным людям, чьи судьбы были связаны с этими местами: Марии Якунчиковой-Вебер, Исааку Левитану, Сергею Танееву, Михаилу Пришвину и Антону Чехову.

Авторы выставки предлагают посмотреть на знакомые места и исторические события глазами современных школьников. Экспозиция будет работать со 2 сентября по 1 ноября. Посетить ее можно по входному билету в музей, который находится по адресу: Одинцово, Коммунальный проезд, дом 1.