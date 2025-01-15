Выставку картин военного в отставке откроют в Солнечногорске

Открытие выставки картин военного пенсионера и художника-любителя Вячеслава Кальпина состоится в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Эти произведения искусства стали результатом его личной борьбы с последствиями инсульта.
Вячеслав Кальпин начал заниматься живописью всего четыре года назад. Восстановление моторики рук по рекомендации врачей стало основой для его увлечения искусством.
«Мой друг художник дал мне несколько мастер-классов по живописи маслом. Это очень помогло мне восстановиться после инсульта, потому что много работаешь пальцами, прорабатываешь по несколько часов мелкие детали. Теперь это мое хобби», — поделился Вячеслав Кальпин.
Творчество художника привлекло внимание депутата окружного совета и директора дома культуры «Выстрел» Владимира Дацюка, который предложил организовать выставку его работ.
«Вячеслав написал более 100 картин, часть из них будут представлены в нашем доме культуры. Он является примером для всех нас, показывая, что никогда не стоит сдаваться и что в любом возрасте можно открывать для себя что-то новое»,— отметила заместитель главы городского округа Виктория Куракова.
Дату и время открытия выставки сообщат на официальном сайте дома культуры «Выстрел».
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