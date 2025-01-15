Выставку картин военного в отставке откроют в Солнечногорске

Открытие выставки картин военного пенсионера и художника-любителя Вячеслава Кальпина состоится в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Эти произведения искусства стали результатом его личной борьбы с последствиями инсульта.

Вячеслав Кальпин начал заниматься живописью всего четыре года назад. Восстановление моторики рук по рекомендации врачей стало основой для его увлечения искусством.

«Мой друг художник дал мне несколько мастер-классов по живописи маслом. Это очень помогло мне восстановиться после инсульта, потому что много работаешь пальцами, прорабатываешь по несколько часов мелкие детали. Теперь это мое хобби», — поделился Вячеслав Кальпин.