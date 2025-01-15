Выставку картин военного в отставке откроют в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Открытие выставки картин военного пенсионера и художника-любителя Вячеслава Кальпина состоится в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Эти произведения искусства стали результатом его личной борьбы с последствиями инсульта.

Вячеслав Кальпин начал заниматься живописью всего четыре года назад. Восстановление моторики рук по рекомендации врачей стало основой для его увлечения искусством.

«Мой друг художник дал мне несколько мастер-классов по живописи маслом. Это очень помогло мне восстановиться после инсульта, потому что много работаешь пальцами, прорабатываешь по несколько часов мелкие детали. Теперь это мое хобби», — поделился Вячеслав Кальпин.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Творчество художника привлекло внимание депутата окружного совета и директора дома культуры «Выстрел» Владимира Дацюка, который предложил организовать выставку его работ.

«Вячеслав написал более 100 картин, часть из них будут представлены в нашем доме культуры. Он является примером для всех нас, показывая, что никогда не стоит сдаваться и что в любом возрасте можно открывать для себя что-то новое», — отметила заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Дату и время открытия выставки сообщат на официальном сайте дома культуры «Выстрел».

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