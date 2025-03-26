Выставку картин «Вечная женственность» открыли в Воскресенске

Торжественное открытие международной выставки изобразительного искусства состоялось во Дворце культуры «Химик». В экспозиции представлены работы художников из России, Белоруссии, США, Великобритании и Австралии.

Выставку организовали участники арт-проекта под названием «Вечная женственность», который объединяет музыкантов, поэтов и художников. Работы, представленные в экспозиции, воспевают идеал женской красоты и талантливо соединяют его с христианскими ценностями.

На открытии куратор выставки Агнесса Воскресенская рассказала зрителям об авторах и направлениях их работ, о техниках исполнения.

Познакомиться с представленными произведениями художников можно будет до 6 апреля. Вход на выставку свободный.

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