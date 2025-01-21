Выставку картин «В ожидании весны» открыли в культурном центре Фрязина

В Культурном центре городского округа Фрязино состоялось торжественное открытие художественной выставки «В ожидании весны», на которой представили около 50 картин. Это работы преподавателей Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Гости выставки увидели картины живописцев Алексея Писаренко, Елены Гражевской, Татьяны Чумаковой-Кузнецовой и многих других. Каждый из художников запечатлел на полотнах свое видение весны.
Руководитель Культурного центра городского округа Фрязино Валентина Сергеева и настоятель Державного храма, священник Дмитрий Третьяков обратились к собравшимся с приветственным словом.
В конце мероприятия выступил литературно-музыкальный коллектив «Лира» под руководством Ирины Евсеевой. Для гостей выставки песни исполнила солистка Анна Матвеева при поддержке концертмейстера Татьяны Обрезан.
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