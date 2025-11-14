Выставку картин в японском стиле суми-э откроют в Химках 15 ноября

В выставочном комплексе «Артишок» 15 ноября откроют уникальную экспозицию «Сновидения», выполненную в традиционной японской технике суми-э. Понравившиеся полотна можно приобрести на месте.

Авторы работ — участники школы тушевой живописи под руководством члена Академии народного искусства России Ирины Мигалкиной. Все 40 картин оформили без рам, что усиливает ощущение невесомости и погружения в мир фантазий.

«Решили сделать нашу ежегодную выставку максимально необычной и фантазийной. Написали свои сновидения в тушевой технике с элементами абстракции, с использованием средств современного суми-э: всевозможные резервы, все виды тарасикоми, приемы монотипии, гетаку, побольше боккоцу-хо, пузыри, брызги, пятна, подтеки и прочие безобразия. В ход пошло и молоко, и мыло», — поделилась Ирина Мигалкина.

Открытие выставки состоится 15 ноября в 15:00. Вход на вернисаж и последующие дни работы экспозиции свободный для всех желающих. Выставка продлится до 26 ноября.

«За годы работы „Артишок“ стал настоящей точкой притяжения не только для химчан, но и для жителей всего Подмосковья. Эта площадка знакомит людей с самыми разными культурами, стилями и видами искусства. Новая выставка „Сновидения“ — это уникальная возможность погрузиться в загадочный мир японской живописи, не покидая родных Химок», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Выставочный комплекс «Артишок» работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника, по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, дом № 2А.