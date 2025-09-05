Выставку картин в честь Александра Пушкина открыли в Балашихе

В Балашихинском историко-художественном музее с 24 июля по 20 сентября проходит выставка «Мир наивного искусства», в которой представили работы художников из Балашихи, Москвы, Брянской области и Испании. Основная часть экспозиции посвящена великому русскому поэту Александру Пушкину, чье творчество вдохновляет авторов на создание уникальных визуальных образов.

Выставка входит в состав арт-проекта «Наивное искусство — душа народа» и знакомит посетителей с произведениями, выполненными этом стиле. Направление характеризуется простотой форм, искренностью чувств и особым взглядом на окружающий мир. Это творчество художников без профессионального художественного образования, для которых личность и внутреннее восприятие играют ключевую роль.

Особое внимание на выставке привлекают работы двух авторов из Балашихи — Дмитрия Неумоина и Ирины Дивисенко. Дмитрий Неумоин, уроженец Балашихи, занимается исследованием жизни и творчества Пушкина и переводит поэтический язык великого поэта в выразительные визуальные образы на холсте. Его работы отражают глубокое понимание и уважение к наследию выдающегося драматурга.

Ирина Дивисенко родом из Брянской области. В ее творчестве особое место занимают крупные композиции с изображением огромных цветов. Они становятся центральным объектом ее картин, передавая особую атмосферу и настроение.

Выставку открыли 1 сентября. Всех желающих приглашают посетить ее по адресу: город Балашиха, проспект Ленина, дом № 10. Возрастное ограничение — 6+. Телефон для справок: 8 (495) 521-12-21.