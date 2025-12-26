Выставку картин учеников детской школы искусств открыли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске открыли выставку «Жить и помнить». В ней приняли участие воспитанники школы искусств «Гармония». Они посвятили работы тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.

Свои работы представили 79 детей. Лауреатами стали более 50 юных дарований: 16 — первой степени, 19 — второй степени и 16 — третьей степени. Лучшие работы можно увидеть на «Арбате» в Наро-Фоминске.

В картинах школьники изобразили солдат, которые сражались за Сталинград и Москву, не сдались и не пропустили врага к столице. Организаторы отметили, что детская выставка — лучший символ связи поколений.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.