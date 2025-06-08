Выставку картин советского иллюстратора Виталия Горяева открыли в Щелкове

В начале творческого пути народный художник Советского Союза показал свои стихи Владимиру Маяковскому. Поэт их не оценил, зато его вдохновили рисунки на полях. В 1935 году Виталий Горяев устроился в сатирический журнал «Крокодил» и проработал в нем около 30 лет. Он также трудился военкором и участвовал в выпуске плакатов «Окна ТАСС».

После войны художник начал иллюстрировать детские книги, среди них произведения Агнии Барто, Самуила Маршака, Корнея Чуковского и других. Помимо этого, работал над зарисовками к произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского. В 1967 году Виталию Горяеву присвоили Государственную премию СССР.

Выставка в Щелкове продлится до 12 июля, подробности на сайте музея.