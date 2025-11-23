Выставку картин с дополненной реальностью откроют в Дубне

Экспозицию работ известного художника Бориса Макарова «Поля русской славы» представят в отделении «Союза женщин России» в Дубне. Это будет первая в округе выставка с элементами дополненной реальности.

Открытие состоится 29 ноября. На выставке можно будет увидеть более 30 монументальных полотен, диптихов и триптихов.

Тема работ — известные битвы в отечественной истории, от Древней Руси до специальной военной операции. Особенность экспозиции в том, что классические полотна сопровождают QR-коды, музыкальное сопровождение и VR-очки, их будут выдавать посетителям на входе.

«Как мы наблюдаем на других выставках, ученики не всегда готовы оценить сухие факты. Эмоциональное восприятие гораздо сильнее влияет на запоминание исторических событий. Поэтому использование новых технологий, которые поймут школьники и студенты, которым они близки, очень важно на наш взгляд», — сказал директор проекта «Поля русской славы» Александр Лазарев.

Выставка будет работать до 26 января. Посетить ее могут все желающие старше шести лет.