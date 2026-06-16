Выставку картин русского импрессиониста откроют в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителей и гостей Одинцовского округа приглашают на открытие выставки, посвященной художественному наследию Юрия Филиппова. Путь мастера был определен лучшими наставниками русской школы импрессионизма.

Открытие выставки состоится 18 июня в 12:00 в доме культуры «Горки-10». Представят в экспозиции 56 работ художника 1940-1980-х годов, а также личные фотографии, дневники и ранние этюды.

Главный акцент сделан на пейзажи русского лета. Своеобразной задумкой организаторов стало создание летней палитры работ художника в электронном виде. Через QR-коды, размещенные на выставке, посетители смогут ознакомиться с технологией создания импрессионистической палитры мастера.

Добавим, что произведения Филиппова находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, а также в посольствах России во Франции, Турции, Израиля, Индонезии. Мастер известен по всему миру.