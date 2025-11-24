Выставку картин «Русская душа в красках» открыли в Подольске

В Подольском выставочном зале торжественное открылась всероссийская художественная выставка «Русская душа в красках» Союза художников России. На ней представлено 130 работ 46 мастеров, в том числе около 15 произведений подольских авторов.

Открытие получилось масштабным и объединило живопись, музыку и танец. В концертной программе выступили ученики школы бального танца «Премьера». Почетным гостем стала певица Надежда Ермакова, чей голос многие знают по передачам на радио и кинолентам. Она исполнила три песни — «Миллион алых роз», «Осень», «Позвони мне, позвони».

Большую помощь в организации выставки оказала президент творческого союза «Искусство без границ» Елена Морозова.

Выставка будет работать до 14 декабря. Посещать экспозицию могут все желающие, возрастных ограничений нет.