Выставку картин «Путешествие по России» открыли в Серпухове

Экспозиция приурочена к юбилею руководителя художественной студии «Солнечный круг» Натальи Ратмировой. На выставке представлено около 140 работ художницы и ее воспитанников.

Торжественное открытие в музейно-выставочном центре Серпухова прошло в теплой и праздничной атмосфере. Ребята из студии подготовили для своего педагога танцевальные, вокальные и поэтические номера. Завершилось мероприятие чаепитием и обсуждением представленных работ.

Экспозиция отражает многолетние путешествия Натальи Ратмировой по России. А ее ученики создали пейзажи по впечатлениям от их совместных выездных пленэров. Вместе они работали над картинами на реке Оке, в Сергиевом Посаде, в музеях-заповедниках Поленово и

Абрамцево. Вдохновленные рассказами преподавателя и собственными путешествиями ребята запечатлели красоту родных мест на своих полотнах.

Наталья Ратмирова рассказала, что путешествия и впечатления помогают ей наиболее точно передать чувства и эмоции в картинах. «Россия настолько богата и разнообразна, что изучать ее красоты можно всю жизнь, посещая как известные достопримечательности, так и самые скромные уголки», — отметила художница.