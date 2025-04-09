Выставку картин под открытым небом откроют в Коломне 10 апреля

Жители и гости Коломны с 10 апреля по 29 июня увидят выставку картин российского художника Андрея Дроздова «Великой Победе посвящается». Экспозицию под открытым небом разместят на улице Яна Грунта.

Член Студии военных художников имени Митрофана Грекова и Московского союза художников Андрей Дроздов окончил Московскую государственную академию художеств имени Василия Сурикова. Его работы отражают темы героизма, сострадания, веры, морали.

Как рассказали сотрудники Коломенской картинной галереи «Дом Озерова», в экспозиции представили картины разных лет, но на всех изображены солдаты, которые выполняют долг перед Родиной.

«Через эти образы художник пытается передать идеи милосердия, доброты и величия военного подвига», — отметили в Коломенской галерее.

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