Выставку картин пенсионеров открыли в усадьбе Горенки в Балашихе

Работы художниц в техниках акварели, гуаши и графики посвящены знаменитой усадьбе. Долголеты создавали их во время пленэра на исторической территории.

Желание творить объединило пенсионеров разного возраста. Самому старшему из авторов выставки исполнился 81 год. Возглавил группу художник и педагог, член Союза художников России Сергей Бочков. Он участвовал в международных выставках и награжден серебряной медалью главного комитета ВДНХ.

За вклад в сохранение культурного наследия страны и пополнение коллекции музея Горенок Сергей Бочков вместе с Натальей Голуб получили благодарственные письма от депутата Государственной думы Вячеслава Фомичева.

Программа «Активное долголетие» входит в национальный проект «Демография» и региональный проект «Старшее поколение». Ее участники регулярно посещают творческие и спортивные занятия, экскурсии и культурные события. Присоединиться могут все желающие. Телефоны записи и получения дополнительной информации: +7 (495) 523-81-55 и +7 (495) 522-44-37.