Выставку картин памяти актера Сергея Столярова открыли в Серебряных Прудах

Проект реализуют в округе четвертый год. Ранее воспитанники школы искусств уже писали картины о маршале Советского Союза Василии Чуйкове, и о художнике Алексее Кившенко.

«Ребята знакомятся с литературным текстом, написанным Алексей Волковым, и потом по прочитанному мы собираем материал исторический, краеведческий, знакомимся с теми местами, где это могло происходить, выезжаем на пленэры, на зарисовки. В конце все это выливается вот в такие работы», — пояснил директор детской школы искусств имени А. Д. Кившенко Олег Горлов.

На выставке представлено 35 работ юных художников. Лучшие работы ребят станут иллюстрациями к книге. Две из них уже вышли в свет.

Следующую выставку посвятят генералу Дмитрию Дохтурову, чье детство, как и актера Сергея Столярова, прошло в Серебряных Прудах.