Выставку картин открыли в Подольском роддоме
Экспозиция стала подарком учреждению здравоохранения от художницы из Климовска Елены Сницарь. Она прошла успешное лечение и позднее решила отблагодарить 1-е гинекологическое отделение, в котором лежала, передав часть своих работ роддому.
Елена Сницарь, как и многие другие пациентки, прошла тяжелый этап ожидания операции. Справиться с тревожными мыслями и переживаниями ей помогло творчество.
«Я стала делать эскизы — фломастерами, гелиевой ручкой. Сначала я рисовала деревья из окна, потом я стала рисовать пациентов, медсестер, предметы медицины. И таким образом я заполнила свое время творчеством», — рассказала художница.
На выставке представлены другие картины Елены Сницарь — яркие, выполненные выполнены в разных цветовых гаммах и техниках. В ее экспозиции акварельные цветы плавно переплетаются с подольскими пейзажами и милыми животными. Изображение аиста с ребенком произвело особое впечатление на заведующую отделением, кандидата медицинских наук Оксану Литвак.
«Это не только отсыл к беременности. Аист приносит в семью такую благую весть, это птица, которая несет надежду. Надежду и уверенность, что все будет хорошо», — отметила Оксана Литвак.
Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников лично поблагодарил художницу за галерею, которую Елена подарила медучреждению. «Благодаря тому, что эти картины сегодня находятся в первом гинекологическом отделении, процесс выздоравливания пациенток пойдет однозначно быстрее», — сказал Александр Скобенников.
Порядка 4 тысяч пациенток в год проходят лечение в стенах Подольского роддома. Почти 3 тысячам требуются хирургические вмешательства. Медперсонал и девушки, успевшие посетить выставку, уверены, что эти картины скрасят пребывание в больнице и помогут избавиться от волнения.