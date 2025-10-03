Выставку картин открыли в Подольском роддоме

Экспозиция стала подарком учреждению здравоохранения от художницы из Климовска Елены Сницарь. Она прошла успешное лечение и позднее решила отблагодарить 1-е гинекологическое отделение, в котором лежала, передав часть своих работ роддому.

Елена Сницарь, как и многие другие пациентки, прошла тяжелый этап ожидания операции. Справиться с тревожными мыслями и переживаниями ей помогло творчество.

«Я стала делать эскизы — фломастерами, гелиевой ручкой. Сначала я рисовала деревья из окна, потом я стала рисовать пациентов, медсестер, предметы медицины. И таким образом я заполнила свое время творчеством», — рассказала художница.

На выставке представлены другие картины Елены Сницарь — яркие, выполненные выполнены в разных цветовых гаммах и техниках. В ее экспозиции акварельные цветы плавно переплетаются с подольскими пейзажами и милыми животными. Изображение аиста с ребенком произвело особое впечатление на заведующую отделением, кандидата медицинских наук Оксану Литвак.