Выставку картин «Осенний вернисаж» открыли к 30-летию музея в Серпухове

В Серпухове в честь 30-летия музейно-выставочного центра открыли межрегиональную выставку «Осенний вернисаж». В экспозиции представлены картины художников из Протвина, Пущина, Чехова, Оболенска и Тарусы.

На выставке представлены 240 картин, включающих живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Экспозиция состоит как из классических произведений, так и современных художественных экспериментов.

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева отметила, что за 30 лет работы музейный центр стал важным культурным пространством. Здесь прошло около тысячи выставок, множество экскурсий для детей и студентов.

Особое внимание уделили работам преподавателей региональных художественных учреждений, включая Губернский профессиональный колледж, Детскую художественную школу имени А. А. Бузовкина и Центральную детскую школу искусств Чехова.