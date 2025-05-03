Выставку картин о Великой Отечественной войне открыли в Химках

Посетители увидят мужество солдат, тружеников тыла и простых людей в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены десятки работ в разных техниках, и все они объединены одним посланием — важно помнить о Победе.

Выставочный комплекс «Артишок» в Химках располагается по адресу: Ленинский проспект, 2а. Часы работы: с 10:00 до 18:00. Он стал важным культурным центром с момента открытия в 2018 году. Здесь регулярно открываются художественные выставки, проходят музыкальные вечера, мастер-классы и встречи с деятелями искусства.