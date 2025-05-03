Выставку картин о Великой Отечественной войне открыли в Химках

Выставка картин «Под знаменем Победы» открылась в комплексе «Артишок». В экспозиции представлены работы членов Союза художников России, посвященные подвигам народов, исторической памяти и преемственности поколений.
Посетители увидят мужество солдат, тружеников тыла и простых людей в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены десятки работ в разных техниках, и все они объединены одним посланием — важно помнить о Победе.
Помимо картин представлены исторические справки, письма с фронта и визуальные образы.
Выставочный комплекс «Артишок» в Химках располагается по адресу: Ленинский проспект, 2а. Часы работы: с 10:00 до 18:00. Он стал важным культурным центром с момента открытия в 2018 году. Здесь регулярно открываются художественные выставки, проходят музыкальные вечера, мастер-классы и встречи с деятелями искусства.
В Госдуме предложили упростить работникам ОПК получение статуса «Ветеран труда»
Турист сорвался со скалы в Бурятии и выжил
В зоне СВО нашли подборку украинских карикатур на бандеровцев из газет за 1945 год
«Уничтожить больше русских». Алаудинов рассказал, кто был самым жестоким к курским жителям
В Калининграде водитель сбил женщину с ребенком на тротуаре
«Организм погибает резко». Онищенко назвал главный симптом холеры
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте