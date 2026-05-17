Выставку картин о природе Подмосковья открыли в музее Герасимова в Можайске

Выставку «Душа и память земли родной» открыли 14 мая в доме-музее художника Сергея Герасимова в Можайске. Посетители могут увидеть 26 картин с пейзажами Подмосковья и Можайской земли.

На выставке представлены работы учеников Сергея Герасимова — братьев Ткачевых, Елены Соколовой и Петра Оссовского, а также местных художников Александра Арбузова, Виктора Володченкова, Татьяны Громовой, Ларисы Каражбей, Зои Кирилловой, Владимира Уткина и других мастеров живописи. Среди экспонатов — работа Игоря Горохова из известной династии можайских художников, а также произведения молодых авторов Антона Кравцова, Татьяны Беляевой и Ильи Перова.

Экскурсию провела заведующая домом-музеем Татьяна Тарасова. Заместитель директора по развитию Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Лариса Березовая отметила, что выставка открывается в преддверии всероссийской акции «Ночь музеев», которая в этом году проходит под девизом «Родное».

«Выставку как раз можно назвать одним словом — „родное“, потому что здесь мы видим и природу, и архитектурные памятники нашего города. Видим и авторов, прикипевших душой к родному Можайскому краю, которые щедро делятся своим талантом, любовью к своей земле с земляками и гостями музея», — сказала Лариса Березовая.

Выставка будет работать до 28 июня по адресу: Можайск, улица Герасимова, дом 5. В понедельник 18 мая, в Международный день музеев, вход будет бесплатным с 10:00 до 18:00. Событие приурочено ко Дню города Можайска и Году единства народов России.