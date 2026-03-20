Выставку картин о Крыме открыли в Химках

В Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина 18 марта начала работу экспозиция, посвященная пейзажам Крыма. Выставка приурочена к памятной дате — годовщине возвращения полуострова в состав России.

В первый день работы выставки «Воздух Крыма» галерею посетили глава городского округа Инна Федотова, депутат местного совета Инна Монастырская, руководители движения общественной поддержки Николай Томашов и Георгий Шишкин, а также художник и коллекционер Сергей Скачков. Посетители увидели более двадцати полотен, авторы которых связаны с Крымом жизнью или творчеством. Среди них — работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина и Зинаиды Серебряковой.

Центральное место в экспозиции отвели наследию живописца девятнадцатого века Виктора Батурина. Четыре его картины впервые представили широкой публике из собрания Сергея Скачкова. Каждое полотно сопровождает пояснительный текст: он раскрывает, как неповторимый южный свет, воздух и природа полуострова повлияли на манеру письма художников.

«Нам рассказали о памятных местах Крыма, где жили и творили великие русские художники. Крымская земля объединяет людей разных профессий и национальностей. Мастера девятнадцатого века и современные художники одинаково восхищаются красотой местной природы и стремятся запечатлеть ее на холсте», — отметила депутат Инна Монастырская.

Выставка будет работать до 31 марта. Галерея имени С. Н. Горшина находится на третьем этаже дома 15 по улице Московской. Режим работы: понедельник, вторник и среда с 10:00 до 18:00, четверг — с 10:00 до 20:00, пятница — с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.