Выставку картин о Китае открыли в галерее имени Горшина в Химках

Выставку «Китай: прошлое и настоящее» открыли в картинной галерее имени Горшина в Химках при участии Государственной Третьяковской галереи, Союза художников Подмосковья и Китайского культурного центра. В экспозиции представили взгляд двух разных мастеров на природу, культуру и традиции Востока.

Китай прошлого представили пять картин Василия Верещагина из коллекции Третьяковской картинной галереи, а полотна Александра Беглова передают его впечатления от поездки в Китай в 2017 году.

В торжественном открытии приняли участие представители Международной Академии Культуры и Искусства, Союза художников Подмосковья и Посольства Китая в Москве, сотрудники Государственной Третьяковской галереи, а также муниципальный депутат Артур Каримов и Елена Горшина — дочь Сергея Николаевича Горшина.

Посетители поучаствовали в мастер-классе по каллиграфии, написали иероглиф на счастье и удачу на рисовой бумаги, а воспитанники Центральной детской школы искусств и Школы китайской музыки «Ба инь» исполнили творческие номера.

«Когда на одной площадке встречаются шедевры мирового уровня из коллекции Третьяковской галереи и выступления наших юных химкинских талантов, рождается уникальная творческая синергия. Это и есть главная миссия галереи — объединять поколения, традиции и культуры, воспитывая художественный вкус у самой юной аудитории», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Экспозиция будет работать до 9 ноября, а выставка Верещагина — до 31 марта 2026 года. Галерея находится по адресу: улица Московская, 15.