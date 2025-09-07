Выставку картин о Китае откроют в галерее имени Горшина в Химках

В картинной галерее имени Горшина в Химках откроют выставку «Китай: прошлое и настоящее». Посетители узнают о стране, которая на протяжении веков вдохновляет художников.

Проект подготовили при участии Третьяковской галереи и Союза художников Подмосковья.

В центре экспозиции — пять подлинных картин о Китае Василия Верещагина. Помимо этого, будут представлены работы современного художника Александра Беглова. Живописец побывал в Китае в 2017 году, изобразил природные и культурные достопримечательности. Атмосферу Востока дополнят традиционная китайская музыка и танцевальные номера учащихся Детской школы искусств и Школы китайской музыки «Баинь».

Открытие запланировано 12 сентября в 17:00. В мероприятии примут участие представители Международной Академии культуры и искусства, сотрудники Третьяковской галереи и члены Союза художников Подмосковья.